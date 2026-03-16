【ニューデリー共同】インドのジャイシャンカル外相は、インド船籍のタンカー2隻がホルムズ海峡を通過したと明らかにし、イランとの「外交努力の成果だ」と強調した。15日付の英紙フィナンシャル・タイムズのインタビューに答えた。