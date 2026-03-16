グラビアアイドルの爽香さんが、週刊SPA!3月17日号の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場。身長173センチ、バスト100センチという日本人離れした圧巻ボディで存在感を披露している。【写真】強烈フェロモンを振りまく爽香さん日本人離れした恵体グラドル、爽香さんのスリーサイズはB100・W65・H102。高身長と迫力のあるスタイルを武器に、多くのグラビア作品で注目されています。かねてより高身長女性が好きだと公言してきたみ