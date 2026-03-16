お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、定期預金の利息についての質問です。Q：金利0.4％の定期預金に300万円を1年間預けたら、利息はいくら？「定期預金に300万円を預けたいと思っています。金利は1年もの0.4％のところです。1年後に、いくら受け取れますか？」（S