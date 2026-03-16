タレントで整体師の楽しんごさんは3月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。2人の“彼氏”を公開し、反響を呼んでいます。【写真】楽しんごの2人の“彼氏”「マジ57歳!?」楽しんごさんは「無事、誕生日を迎えて57歳になりました」と報告し、4枚の写真を投稿。1枚目に「そして…大阪の僕の第一の彼氏第二の彼氏です」と紹介した2人の男性とのショットを載せています。2人ともあごひげの似合うイケメンです。ファンからは「割とイケ