敗退後にストーリーズ機能を更新、侍ジャパンの投稿を9枚連続で引用野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で敗れた。大会連覇はならず、過去最低の8強止まりという結末に日本中が悲しみに包まれる中、ダルビッシュ有投手（パドレス）が自身のSNSを更新した。侍ジャパンの公式インスタグラムの投稿を無言で次々と引用し、後輩たちの激闘を称