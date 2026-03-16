リラックマをイメージしたスイーツビュッフェ「『ホテルニューオータニ』×『リラックマ』スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」が、5月7日（木）から、ホテルニューオータニ幕張やホテルニューオータニ⼤阪で順次開催される。【写真】ファン必見！オリジナル「トートバッグ」が付いたプランが登場■コラボスイーツ全7種を用意今回開催される「『ホテルニューオータニ』×『リラックマ