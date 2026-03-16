強くて速い。国内の同年代にはほとんど競り負けない。ギニアとセネガルにルーツを持ち、フランスリーグでプレーした経験を持つ父譲りの運動能力の高さは目を見張る。そこに自信と経験が加わり、圧倒的な存在感をピッチで放つ。昨年11月のU-17ワールドカップ、そして先日の高校サッカー選手権で脚光を浴びたCBメンディー・サイモン友（流経大柏／新３年）が飛躍の予感を漂わせている。U-18日本代表の一員として臨んだ今回の「