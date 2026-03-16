知人女性とその両親の頭を金づちで殴るなどして殺害しようとした罪に問われている男に懲役１３年が言い渡されました。 被告の男（２３）は去年２月、安佐北区亀山南の知人女性で女性とその両親の頭を殺意を持って金づちで複数回殴り、母親を２階のベランダから転落させ殺害しようとした罪に問われています。 広島地裁は「安全であるはずの自宅で就寝中に襲われた恐怖は計り知れず、被害者らの被った身体的・精神的苦痛は大きい」