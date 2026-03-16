カープは15日のオープン戦で阪神と対戦先発候補に2人の投手がアピールしました。きのうの先発は森翔平。前回登板では3回3失点と精彩を欠いていました。先頭の近本をレフトフライに打ち取ると、上位打線をわずか6球で三者凡退に抑えます。4回はランナー2人を背負いますが、新外国人のディベイニーをセンターフライに仕留め、続く木浪はサードのファウルフライ。ピンチをしのぎます