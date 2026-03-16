名古屋市中村区の「モード学園スパイラルタワーズ」で、学生と消防合同の防災訓練が行われました。 【写真を見る】医療を学ぶ専門学校生たちが消防と南海トラフ地震に備えた防災訓練 ｢素早い判断で人を助けられるように｣ 名古屋のスパイラルタワーズ これは医療を学ぶ専門学校「名古屋医専」が、名古屋市消防局と連携して行った訓練です。南海トラフ地震が発生し、負傷者が出た想定で救急救命学科と看護学科の