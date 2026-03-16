３月１７日（火）の近畿地方は、広く晴れてポカポカ陽気。内陸部を中心に一日の寒暖差には注意が必要です。 日本海の高気圧に覆われ、広範囲で穏やかに晴れるでしょう。一日を通して雨の降る所はなく、空気が乾燥しそうです。日ざしがたっぷり届き、洗濯物もよく乾くでしょう。 この時期のよく晴れる日は一日の寒暖差に注意が必要です。朝の最低気温は１～７℃くらいで、内陸部を中心に冷えるでしょう。朝は寒さ対策