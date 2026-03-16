3人組バンド・レミオロメンが16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（後7：00〜8：55）に生出演。名曲「3月9日」を披露した。【動画】胸熱…！再始動レミオロメンによる「3月9日」スタジオライブ映像「卒業ソングスペシャル」と題されたこの日、約14年ぶりに活動を再開したレミオロメンは、司会のえとちゃん（江藤愛アナウンサー）に「今週も日本中で歌われると思います」と紹介された“卒業ソングの金字塔”「3月9日」