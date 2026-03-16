イランが船舶を攻撃しているホルムズ海峡の安全を巡り、米国のトランプ大統領が護衛のための艦船派遣を要求するなど関係国を巻き込み始めた。各国が機雷敷設への警戒を強める中、イランは敷設を肯定も否定もせず、心理戦で世界経済をさらに揺さぶる戦略とみられる。（国際部吉形祐司）「ホルムズ海峡は完全にイランが支配している。トランプはイランの海軍を破壊したと言ったが、なぜ米海軍を送り込まないのか」イランのタ