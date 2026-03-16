阪神大賞典・Ｇ２（２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権）にアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で臨む武豊騎手（５７）＝栗東・フリー＝は、歴代最多更新の９勝目がかかる。昨年まで８勝で、２位の岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝に３勝差をつけている。阪神大賞典には、これまで２５度の騎乗で【８・５・２・１０】。勝率３２％、連対率５２％となっている。１９