俳優・中村雅俊と五十嵐淳子夫妻の三女・中村里砂。変ぼう姿に反響が寄せられている。３６歳の里砂は１６日までにインスタグラムを更新し、「ＴＧＣ×恋髪オーディションの最終審査に出演させていただきました」とイベント参加を報告。「美容師の元杉さんのモデルで、日韓ＭＩＸスタイルのハイトーンボブヘアに変身しました！去年夏から始まったオーディションで勝ち抜いてきて、ガーリーじゃないスタイルで最後に大きな挑戦を