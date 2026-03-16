◆大相撲▽春場所９日目（１６日、エディオンアリーナ大阪）西十両１２枚目・剣翔（追手風）が、東十両９枚目・玉正鳳（片男波）に寄り切られて、初日から９連敗となった。左膝のけがと闘いながらの苦しい土俵が続いており、来場所の十両陥落は免れない成績となった。「仕方ないですね。残り全力でやるだけ。膝が良くなることはない。悪くなる一方だから。勝ちにつながるかわからないが、今出せる全力で頑張る」と前を向いた