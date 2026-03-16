大相撲春場所９日目（１６日、大阪府立体育会館）、大関安青錦（２１＝安治川）が関脇高安（３６＝田子ノ浦）を押し出して４勝目（５敗）を挙げた。前日まで３連敗と苦しんでいたが、この日は持ち味の低い体勢からの攻めで快勝。取組後は「今日は自分らしく相撲が取れた。明日につなげられたらいい。３連敗の時は（自分の）良さが出ていなかった。勝ち負けよりも、自分らしさを出すことを意識してやりました」と明るい表情を浮