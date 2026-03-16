球団公式マスコットの「つば九郎」が１６日、３１日の活動再開に先がけて、都内で開かれた激励会にサプライズで登場した。イベントユニホーム紹介で古賀、吉村、奥川、長岡とともにつば九郎が壇上に登場すると、約６５０人の招待客からは大きな拍手が沸き起こった。つば九郎は昨年２月、担当者の死去に伴い活動を休止していたが、球団が１５日に今季からの活動再開を発表。つば九郎は同日のオリックス戦後に神宮で行われた出