障害者野球の日本代表に選ばれた岡山・香川の4選手 2026年11月、「もう一つのWBC」と呼ばれる障害者野球の世界大会が福岡県で開催されます。この日本代表に岡山・香川から4人の選手が選ばれました。 熱い言葉でチームを引っ張るキャプテン 新見第一中学校の野球部・監督を務める槙原淳幹さん（36）。 2023年に続いて2大会連続で障害者野球の日本代表に選ばれました。 （障害者野球 日本代表／槙原淳幹さん［36］