都心の人気のマンション・晴海フラッグで今、“闇民泊トラブル”が相次いでいるそうです。海外の方が海外のSNSでやり取りしてしまうと実態がつかみにくくなります。そんな中、警察が連日のように出動する事態となっているようです。晴海フラッグで相次いでいたのは、外国人旅行客との民泊トラブル。さらに、マンション周辺には無許可でお金を取って客を送迎する、いわゆる白タクと疑われる車がずらりと並んでいたのです。騒動の現