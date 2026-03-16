山梨・北杜市で16日、山火事が発生しました。鎮火のめどは立っておらず、17日も消火活動が行われる見通しです。午後2時ごろ、北杜市須玉町の山林で火や煙が上がっているのが確認されました。警察や消防によりますと、消防車両8台と県のヘリコプター1機が消火活動にあたりましたが鎮火のめどはたたず、午後6時50分現在も北東方向に燃え広がっているということです。消防などは16日の消火活動を終了し、17日も朝から再開する見通しで