南砺市にある道の駅井波は赤字が続いています。運営にあたる男性は、地元の醸造所と地ビールを共同開発するなど、注目を集めようと模索を続けています。「伸びしろはまだある」と話す男性の取り組みを、梅本記者がお伝えします。南砺市にある「道の駅井波」です。展示販売コーナーには、250年の伝統がある井波彫刻や、地元特産の食品などが並び、観光客も訪れます。一方、施設内には営業していないエリアも。浴