「勝手橋」をご存知でしょうか。誰がかけたのか わからず、管理者も不明のままの橋で、放置されて老朽化する危険が指摘されています。きょうの富山県議会で県は、勝手橋が把握できているだけで、県内で670以上確認したと明らかにしました。きょうの県議会予算特別委員会で、亀山 彰議員が県に尋ねたのは。亀山彰県議「いわゆる管理者不明の『勝手橋』と呼ばれる橋りょうについて調査が行われたと思いますが、実態をどのように把握