ゴルフ界のレジェンド、ジャンボ尾崎さんのお別れ会が行われました。2025年12月に亡くなったプロゴルファー・尾崎将司さん。国内歴代最多となるツアー通算94勝。その豪快なプレーから“ジャンボ”の愛称で親しまれ、王貞治さん（85）や石川遼選手（34）などがレジェンドとの別れを惜しみました。王貞治さん：ここぞという時のショットといいパターといい、並の選手とは違ったすごいものを見せてもらいました。心安らかに我々を待っ