東京・江戸川区のアパートで火事があり、現在も消火活動が続いています。男性1人が救助されていますが容態などは分かっていません。【映像】現場付近の様子午後5時半ごろ、江戸川区北小岩の3階建てのアパートで2階の部屋から火が出ました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など16台が出動し現在も消火活動が続いています。これまでに火元の部屋のおよそ10平方メートルが焼けました。現場から男性1人が救助されていて、東