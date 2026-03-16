埼玉・飯能市で2022年、親子3人を殺害した罪などに問われている男に無期懲役が言い渡されました。斎藤淳被告（43）は2022年12月、飯能市の住宅でウィリアム・ビショップさん（当時69）と妻の森田泉さん（当時68）、長女の森田ソフィアナ恵さん（当時32）の3人を、おので殴り殺害した罪などに問われています。裁判では責任能力の有無が最大の争点となっていて、検察側は死刑を求刑、弁護側は無罪を主張していました。さいたま地裁は