トランプ大統領から名指しで、日本はホルムズ海峡への艦船の派遣を求められましたが、訪米を控える中、高市政権はどう対応するのでしょうか。日本テレビ・井上幸昌政治部長が詳しく解説します。■想定される自衛隊派遣の手段は「4つ」──実際に、ホルムズ海峡の安全確保のために日本が自衛隊を派遣する可能性はあるのでしょうか？高市首相は16日、「まだ一切決めていない」と答弁しました。ただ主に次の4つの派遣方法が考えられま