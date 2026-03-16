アトレティコ・マドリーGKヤン・オブラクが脇腹の負傷により、UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)決勝トーナメント1回戦第2戦トッテナム戦を欠場するようだ。スペイン『マルカ』が報じた。今季のラ・リーガ第28節終了時点で26試合でゴールマウスを託されるだけでなく、10日に開催された欧州CL決勝T1回戦第1戦トッテナム戦でも先発フル出場を果たしていたオブラク。しかし、脇腹の筋肉の張りを訴え、14日のラ・リーガ第28節ヘタ