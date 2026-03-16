○オプロ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.72％にあたる4万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は3月17日から7月31日まで。 ○ブッキングＲ [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の8.45％にあたる50万株(金額で4億9050万円)を上限に、3月17日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ［2026年3月16日］ 株探ニュース