―重要鉱物の脱中国加速、供給源多角化やリサイクル資源獲得で形勢逆転へ布石― 希少資源の争奪戦が世界中で繰り広げられている。なかでも重要鉱物の「レアアース（希土類）」などについては、中国の採掘量が突出しているだけに、経済安全保障の観点から対中依存比率の低減は大きな課題となっている。こうしたなか、先月2日に海洋研究開発機構（JAMSTEC）が、小笠原諸島・南鳥島周辺海域で「最初のレアア