バレーボールです。Vリーグ、西地区3位のフラーゴラッド鹿児島はプレーオフ進出を目指しホーム最終戦に臨みました。15日は過去最多の1405人が駆け付け選手を後押ししました。（ファン 小学4年）「勝ってほしい」（ファン）「決勝リーグにあがるための大切な試合なので勝ってほしい。これからもたくさんの活躍を見たい」Vリーグ、西地区3位のフラーゴラッド鹿児島は霧島市