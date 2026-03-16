フラーゴラッドは現在3位のままとなっています。プレーオフには、東西の上位2チームが進出しますが、西地区の上位2チームは28試合すべてを終えています。ただフラーゴラッドはあと2試合が残されていますのでプレーオフ進出の可能性が残されているんです。アウェーで行われる最終節で2連勝を収めれば2位の三重と勝率が並びます。勝率の次に順位に影響するのがポイントです。セット