大村入国管理センターに収容されたネパール人の男性が適切な医療行為を受けられなかったとして申し立てていた人権救済について、九州弁護士会連合会が調査結果をまとめました。 「医療上の自己決定権の侵害が認められる」として、入国管理センターや国に再発防止措置を講じるよう勧告しました。 （九州弁護士会連合会 近藤 日出夫 理事長） 「同様の人権侵害行為を繰り返さないように再発防止措置