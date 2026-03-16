大阪市は16日、平野区内のスーパーを利用していた30代の男性が麻しん（はしか）にかかっていたとして注意を呼びかけました。 市によりますと、30代の男性がはしかを発症したのは8日で、ワクチン接種歴は不明。ベトナムに渡航歴があり、発熱や発疹、せきなどの症状があるということです。 13日に市内の医療機関から届け出があり、大阪健康安全基盤研究所で検査したところ、翌日に陽性であることが確定しました