タレントで実業家の板野友美（34）が16日、自身のインスタグラムを更新。女優の山本舞香（28）との撮影オフショットを公開し、注目を集めている。「MAQUIA山本舞香ちゃんと美活について語ってます」と雑誌で山本と共演したことを報告。ともにアイボリーカラーの衣装で美脚を披露した、オフショットを複数枚公開し「どの2人がすき？」と呼びかけた。フォロワーからは「2人とも可愛い」「ステキな2ショット」「ほっこり」「