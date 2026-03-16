惜しくもWBC準々決勝敗退となった侍ジャパン。試合後、悔しい思いを語った熊本市出身の村上宗隆選手へ、恩師がエールを送りました。大谷翔平の同点ホームラン。さらに森下翔太の3ラン。前半リードしていた侍ジャパンですが、その後ベネズエラの強力打線につかまり、5対8で敗れました。村上宗隆はヒット一本を放ったものの、得点には結びつきませんでした。■村上宗隆選手「すごく悔しいですけど、野球の難しさだ