アイドルグループ・日向坂46の鶴崎仁香（21）が、16日放送のテレビ朝日系バラエティー『Qさま！！3時間SP』（後7：00）に出演。早稲田大学に在学中であることを“解禁”した。【写真】日向坂46鶴崎仁香『Qさま！』で早稲田大学在学中を公表番組冒頭、高山一実が「鶴崎仁香さんの情報を紹介させていただきます。日向坂の鶴ちゃんは、早稲田大学在学中のインテリアイドルです」と紹介。さまぁ〜ずの三村マサカズが「早稲田って