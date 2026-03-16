タレント・毒蝮三太夫（89）が16日までに公式YouTubeチャンネルを更新。漫画家・やくみつる氏がゲスト出演し、ペンネームの由来について語る場面があった。毒蝮から「（ペンネームは）麻雀からきてるんだって?」と質問されると、やく氏は「役満からきてますね」と回答。普通は「やくまん」と読むところを「やくみつる」ともじったという。そこで「何の役満が好きなの?」と聞かれると、やく氏は「四槓子（スーカンツ）です