神奈川・横浜市の川に重機が転落する事故があり、運転していた男性が死亡しました。近隣住民：音がしたから見たら車が落ちてた。ガシャーンってそんなような音。16日午後1時ごろ、横浜市緑区の恩田川で「重機が川に落ちてひっくり返り煙が出ている」と110番通報がありました。警察によりますと、建設会社の土砂置き場でバックで走行していた重機がフェンスを突き破って川に転落し、ひっくり返ったということです。重機を運転してい