就任の記者会見後写真撮影に応じる、エスコンフィールド北海道運営会社の前沢賢新社長（右）と小村勝前社長＝16日、エスコンフィールド北海道日本ハムが本拠地とするエスコンフィールド北海道の運営会社の新社長に就任した前沢賢氏が16日、北海道内に移転させる方針の2軍本拠地の候補を恵庭市、江別市、苫小牧市に絞ったことを明らかにした。現在拠点を置く千葉県鎌ケ谷市から移し、2030年をめどに開業を目指している。前沢氏