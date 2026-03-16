MUFGスタジアム内に新設されたスイートルーム＝16日民営化に伴いリニューアルされた東京都新宿区のMUFGスタジアム（国立競技場）が16日、報道陣に公開された。最大12人収容のスイートルームは53室が新設。場内の飲食エリアは全32店舗が刷新され、ミシュランガイド掲載実績のある人気店などが並んだ。総工費は約90億円で、4月4、5日開催の音楽フェスからサービスが始まる。記念式典に出席したスポーツ庁の河合純一長官は「昨年