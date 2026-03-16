King＆Prince永瀬廉（27）が16日、東京・神田明神で女優の吉川愛（26）とダブル主演した映画「鬼の花嫁」の大ヒット祈願イベントに出席した。原作はクレハ氏の同名小説。あやかしと人間が共存する世界が舞台で、映画では鬼の一族の次期当主・鬼龍院玲夜と女子大生・東雲柚子による真実の愛を描く。吉川らとともに和装で登壇。「劇中の最後のシーンできていたような袴と鬼龍院家の家紋を入れていただいた。撮影の時を凄く思い