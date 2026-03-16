東京・西東京市の住宅で16日、火事がありました。16日午後1時すぎ、西東京市中町の2階建て住宅で、「火が見えている」と近所の人から110番通報がありました。東京消防庁によりますと、ポンプ車など25台が出動して火は約3時間後に消し止められました。この火事で70平方メートルほどが焼けたということです。当初、1人が逃げ遅れているとの情報もありましたが、その後、住人と連絡が取れ、けが人はいませんでした。