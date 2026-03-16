２軍に合流した横浜ＤｅＮＡ・藤浪横浜ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が１６日、２軍に合流した。開幕ローテーション入りを目指した今季はオープン戦３試合で８回２／３を投げ、１勝１敗、防御率４・１５、７四死球。制球に苦しむ試合もあった。また、浜将乃介外野手（２５）が２軍に合流し、代わって神里和毅外野手（３２）が昇格した。