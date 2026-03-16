【「葬送のフリーレン」第2期】 毎週金曜23時～ 放送中 アニメ「葬送のフリーレン ～●●の魔法～」第22話「考えていることを言ってしまう魔法その2」が、YouTube「TOHO animation チャンネル」と、アニメ公式X・TikTokにて公開された。 「葬送のフリーレン ～●●の魔法～」は、オリジナルシナリオによる「葬送のフリーレン」のミニ