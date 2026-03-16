一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN』が、音楽人5,000人が投票する部門に加え、一般リスナーが参加できる一般投票部門・共創カテゴリーを創設した。『MUSIC AWARDS JAPAN』は、“世界とつながり、音楽の未来を灯す。”をコンセプトとした国内最大規模の国際音楽賞だ。第2回となる『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』は、2025年に開催された第1回からさらに規模を拡大