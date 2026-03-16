結成15周年を迎え、2026年もなお最新アルバム『METAL FORTH』を引っ提げてのワールドツアーで世界中を飛び回っているBABYMETAL。今作は2025年から2026年にかけて開催中のワールドツアーの中で、SPECIAL ARENA SHOWと銘打って開催された、イギリス・O2アリーナ、メキシコ・ARENA CDMX、日本・さいたまスーパーアリーナに並ぶアメリカ・ロサンゼルスのIntuit Dome公演を収録する。▲ジャケット写真こちらの公演は、BABYMETALとしては