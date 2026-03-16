俳優の鈴木亮平が主演を務めるドラマ『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が15日に放送された。数々の謎の真相が明らかになり、番組公式サイトの人物相関図にも変化があった。【写真】衝撃的すぎた『リブート』第8話第8話では、幸後一香（戸田恵梨香）の正体が、一香に“リブート”した早瀬夏海だったことが判明。すべては合六亘（北村有起哉）の思惑によって仕組まれたものだった。この展開を受け、次週放送の第9話