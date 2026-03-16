ネクライトーキーが2026年1月27日(火)に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)で開催したがBlu-ray化され、6月24日(水)にコロムビアミュージックショップで発売されることが明らかになった。ネクライトーキーの映像商品としては2021年に発売された『ゴーゴートーキーズ！ 2020 野外音楽堂編』以来およそ5年ぶり2作目となる本作。ネクライトーキーのメジャーデビュー５周年を記念して開催されたワンマンライブ「〆」東京公演の映像作品で、こ