ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年3月16日、「日本は自由がない」という主張について、東京とフランス・パリを比較する内容をXに投稿した。SNSでは、「日本は自由ですよね」「まぁ国それぞれですね」など、さまざまな意見が寄せられている。新規で飲食店をパリで開くのが難しい理由とは？ひろゆき氏は、「『日本は自由がない』と言われるけど、フランス・パリだと新規で飲食店を開くのは事実上、不可能」との見解を示した。